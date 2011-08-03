Ознаки чоловіків, не створених для шлюбу

Американський священик Пат Коннор провів більше 200 весіллів і протягом 40 років спостерігав за долями тих, кого одружував. На основі одержаного досвіду він зробив висновок, за яких чоловіків не варто виходити заміж.

Пат Коннор навіть випустив книгу, засновану на своїх спостереженнях, яка так і називається: «За кого не виходити заміж» («Whom Not to Marry»). У ній він описує декілька типів чоловіків, яких потрібно уникати. Інакше ваш шлюб, швидше за все, буде приречений на невдачу.

Священик наполягає, що потрібно дуже ретельно вибирати людину, в яку можна закохатися. Тобто контролювати свої емоції. Інакше ви можете загорітися почуттями не до тієї людини і вийти за неї заміж, а потім страждати, пояснює The Times of India.

Тож яких чоловіків потрібно уникати? Це: синки матусь; ті, хто не уміє поводитися з грошима (жаднюги і марнотрати); ті, у кого зовсім немає друзів; чоловіки, здатні принизити і грубо поводитися з жінкою публічно; чоловіки, які грубіянять обслуговуючому персоналу; ті, у кого немає відчуття гумору; безвідповідальні чоловіки; ті, хто не виконує обіцянки.

edinstvennaya.ua