Найпопулярніша дієта в Англії

Дієта Le Forking стає однією з найпопулярніших у Великобританії. Нова дієта не виключає з меню багатьох калорійних страв, а також не має на увазі зменшення порції. Секрет Le Forking полягає в тому, що під час їжі вам доведеться користуватися тільки одним столовим приладом, а саме — виделкою.

Ви запитаєте, як за допомогою цього приладу можна схуднути? Річ у тому, що далеко не всі страви вам вдасться з`їсти виделкою. Напевно, у ваш раціон входять молочні і овочеві супи, сметана, жирний йогурт і багато чого іншого. За словами автора, жир на тілі з`являється через їжу, яку прийнято їсти за допомогою ножа. До таких продуктів відносяться м`ясні страви, сири, а також соуси і гарніри, які до них додаються. Нова дієта виключає тваринні білки і їжу, яку люди їдять зазвичай руками: всілякі гамбургери, піцу, горіхи, чіпси і т.д.

Дієта розділена на два варіанти — легкий і жорсткий. При жорсткій дієті можна користуватися тільки виделкою навіть при приготуванні обіду або вечері. Ті, хто випробував на собі Le Forking, говорять, що за один місяць втратили від двох кілограмів. Дієтологи визнали нову дієту ефективною і нешкідливою. На їх думку, людина ніколи не буває голодною, що, у свою чергу, не приводить її до дратівливості і безсилля, які є супутниками багатьох дієт.

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