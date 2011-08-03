Створено вакцину проти наркотиків

Російські вчені з Уральської державної медичної академії розробили препарат, який допоможе боротися із залежністю від опійних наркотиків, повідомив виконавчий директор Уральського фармацевтичного кластера Олександр Петров.

"Можна зробити вакцину, подібну до вакцини від кору. Принцип той же: створити групу антитіл в організмі, і коли наркотик буде надходити в організм, ці антитіла будуть його зв`язувати і виводити без змін з організму. Кайфу наркоман отримувати не буде", - сказав Петров.

Він зазначив, що на сьогоднішній день вже завершено перший етап доклінічних випробувань. Препарат перевірений на дрібних тваринах. Нові ліки доведеться перевірити ще на великих тваринах, а тільки потім на людях. Цей процес займе ще близько двох років. Ідея створення протиопіоїдного синтетичного імуногену виникла близько п`яти років тому.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що вчені з американського Інституту Скріппса розробили і випробували на тваринах вакцину, яка допомагає імунній системі організму зупиняти переробку героїну і запобігати наркотичному сп`янінню.

ria.ru