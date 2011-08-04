Суші небезпечні для здоров'я жінок

Японські суші, що завоювали велику популярність у всьому світі, визнані небезпечними для здоров`я жінок. Австралійські дієтологи радять вживати не більше 2-3 роллів у тиждень.

Причина всьому — водорості, які, як відомо, містять велику кількість йоду. Даний мікроелемент є корисним для здоров`я, проте тільки в помірних кількостях. Надмірна кількість йоду, навпаки, може привести до негативних наслідків для функціонування щитовидної залози. У порівняно невеликій кількості суші або роллів йоду дійсно міститься дуже багато, проте добова норма цього мікроелемента складає не більше 150 мікрограмів.

Велика кількість йоду, відзначають фахівці, особливо шкідлива для представниць прекрасної половини людства, оскільки порушення в роботі щитовидної залози може привести до надмірної ваги, зміни зовнішності і гормональних збоїв.

Головний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко раніше також закликав росіян утриматися від суші. За його словами, походження риби, яку подають в японських ресторанах в Росії, — невідоме.

"Росіянам краще дотримуватися звичного раціону. Наші продукти, як правило, проходять термічну обробку, чого не можна сказати про азіатські. З Японії ми рибу не веземо, тому що вона дорога, якщо і веземо, то харчову екзотику, яку люблять окремі наші гурмани. Тобто в популярних суші-барах використовують сировину не з Японії", — констатував головлікар.

mydieta.ucoz.com