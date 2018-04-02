Як пофарбувати волосся без хімії

Яким би красивим кольором волосся нас не наділила природа, все одно періодично хочеться чогось новенького. Але всім відомо, що при частому використанні фарб волосся починає ламатися, а то і випадати. Нарешті, комусь пофарбувати волосся фарбою для волосся не дозволяє алергія. Тоді приходять на допомогу натуральні фарбники для волосся.

Найвідоміший з натуральних фарбників для волосся — це, звичайно, хна. Надає волоссю мідно-червонуватий відтінок, який грає на сонці багатогранними переливами. Сама ж хна в сухому вигляді виглядає як порошок зеленувато-бурого кольору. Її перевага у тому, що вона випускається в декількох колірних варіантах (червона, каштанова, коричнева і чорна) і містить речовини, які доглядають за волоссям в процесі забарвлення.

Фарбування хною можна проводити як вдома, так і в салоні. Якщо ви вирішили пофарбувати волосся самостійно, вам знадобляться:

* хна (залежно від довжини і густини волосся — 50—200 г);

* гумові рукавички;

* старий рушник;

* пензель для нанесення фарбника;

* поліетиленова шапочка для душу.

Вимийте голову і висушіть її без застосування фену. Порошок викладіть у фаянсовий або скляний посуд, розбавте гарячою (70—80 градусів) кип`яченою водою до густини сметани, ретельно перемішайте. Шкіру у лінії росту волосся змастіть жирним кремом, це дозволить уникнути її фарбування. Дайте суміші остигнути до 35—40 градусів (декілька хвилин), після цього нанесіть кашку на волосся за допомогою кисті, починаючи з потилиці. На тонке волосся (на скронях і шиї) фарбник наноситься в останню чергу, оскільки вони забарвлюються швидше за інших. Обов`язково стежте за рівномірним розподілом на волоссі, щоб добитися кращого результату фарбування. Волосся зберіть на потилиці в пучок і надіньте поліетиленову шапочку. Зверху волосся рекомендується замотати рушником.

Скільки тримати хну, залежить від типу і кольору волосся. Чим світліше волосся, тим менше потрібно часу для отримання яскравого кольору. На світлому і тонкому волоссі — 10—20 хвилин, на темному і жорсткому хну можна витримувати до 1,5-2 годин. Після цього ретельно промийте волосся теплою водою без застосування шампуня.

Для того, щоб при забарвленні хною одержати не рудий, а каштановий відтінок, можна додати у фарбувальний склад мелену каву або змішати хну з басмою. Басма — другий по популярності натуральний фарбник для волосся. З її допомогою можна одержувати темні кольори волосся — від коричневого до чорного. Фахівці із забарвлення рекомендують застосовувати басму у поєднанні з хною, оскільки в чистому вигляді басма може дати зеленуватий або синюватий відтінок. Річ у тому, що в ній міститься синій фарбник (індіго). Хна ж, за рахунок червоного пігменту, що міститься в ній, нейтралізує синяву.

Технологія забарвлення волосся басмою схожа на забарвлення хною. Правда, краще порошок розводити гарячішою водою (90—95 градусів) і до рідшого стану (басма швидко застигає). Витримувати дуже довго басму на волоссі не варто, оскільки є ризик одержати вже згаданий зеленуватий відтінок, який буде неможливо змити і важко зафарбувати. Волосся з великою кількістю сивини рекомендується фарбувати спочатку хною, а потім басмою.

Головний плюс натуральних фарбників для волосся, таких як хна і басма, в тому, що вони менше шкодять волоссю, ніж хімічні фарби.

Мінуси, по-перше, - в непередбачуваності результату забарвлення.

Існують і м`якіші натуральні фарбники для волосся. Вони не змінюють колір радикально, але можуть надати легкий відтінок світлому або темному волоссю. Один з популярних засобів — ромашка. Вона дозволяє створити легкий золотистий відтінок на світлому волоссі, а на русявих — ефект злегка вигорілого на сонці волосся. Для фарбування ромашкою треба 25 грамів сушених квіток залити 1 скл. води, довести до кипіння і дати настоятися 30 хвилин. Одержаний відвар процідити і використовувати для обполіскування волосся після миття.

Підсилити колір темного волосся допоможе відвар чорного чаю. 25 грамів чаю залити 0,5 літра води, кип`ятити 15 хвилин, потім остудити. Використовувати для обполіскування волосся. Також зробить колір каштанового і коричневого волосся глибшим допоможе відвар з листя і гілочок липи, який кип`ятиться у воді (4 ст. ложки на 1 літр) і використовується як обполіскувач.

Нарешті, інтенсивний золотистий відтінок надасть відвар з цибульного лушпиння. 30—40 грамів цибульного лушпиння заливається склянкою води і кип`ятиться 15 хвилин. Одержаним відваром волосся промивають після кожного миття до отримання відтінку потрібної інтенсивності. Відвар лушпиння не тільки фарбує волосся, але і стимулює його ріст.

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