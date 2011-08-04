Чим корисні кісточки винограду

Всім відомо, що виноград дуже корисний фрукт. Проте люди, як правило, кісточки випльовують і викидають. При цьому нікому і в голову не приходить, що він тільки що викинув у відро для сміття 90% користі, яку приносить людині винна ягода. Так, саме так – адже м`якоть винограду містить тільки десяту частину всіх, наявних в ньому корисних речовин, пише sunhome.ru.

У кісточці ж винограду у великих кількостях «поміщаються» фітоестрогени з класу флавоноїдів. Ці сполуки, походження яких є рослинним, схожі з естрогеном, проте не дають побічних ефектів. Вони мають сильні антиоксидантні і протизапальні властивості. А крім цього, фітоестрогени також здатні позитивно впливати на розсмоктування тромбів.

Від природи в організмі людини достатньо естрогену. Проте з часом його рівень знижується – і особливо це стосується жінок, вже немолодого віку, репродуктивні здібності яких практично зникли. Такі жінки сильно ризикують стати жертвами якого-небудь серцево-судинного захворювання, або ж тромбозу вен. Можуть у них розвинутися і онкологічні захворювання.

e-news.com.ua