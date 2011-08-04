Брак ультрафіолету смертельно небезпечний

Люди з низьким рівнем вітаміну D мають високий ризик смерті з різних причин, згідно американському дослідженню Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку. Було доведено, що брак вітаміну D вносить свій негативний внесок в розвиток серцево-судинних хвороб і раку.

Дванадцятирічний огляд включав аналіз здоров`я, способу життя і дієтичних звичок більше 13 тисяч людей. У людей з найнижчими концентраціями речовини в крові на 26% підвищувався ризик ранньої смерті.

Нестача вітаміну D впливає на артеріальний тиск, здатність організму відповідати на вироблення інсуліну, схильність до ожиріння і діабету. Основним джерелом вітаміну D служить сонячне світло – це, на думку клініцистів, пояснює закономірність високих показників серцево-судинної смертності і скорочення норм виживання від раку в зимовий період. Лікарі переконані, що люди, які проживають в північних широтах і не одержуючі достатньо ультрафіолету, обов`язково повинні збагатити своє харчування молочними і злаковими продуктами і рибою. Для профілактики хронічних хвороб також рекомендується частіше гуляти в сонячну погоду.