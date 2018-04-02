Чим корисний морський відпочинок?

Для більшості з нас літній відпочинок – це перш за все море. Не важливо, рідне Чорне, прохолодне Балтійське або екзотичне Карибське. Море – відпочинок для тіла і душі. Крім того, морське повітря і вода дуже корисні для людського організму. У чому ж їх користь?

Приїхавши до моря, ми потрапляємо в інший світ. Шерех піску під ногами, перекочування гальки, крики чайок, плескіт хвиль. Мало де можна відчути таку повну єдність з природою, як на морі. Його безмежна велич і краса, мінливий колір і стихійна потужність дарують нам цілу гаму незвіданих відчуттів. По хвилях «мінеральних» вод

Світовий океан – колиска біосфери, а тому не дивно, що сольовий склад морської води майже ідентичний складу людської крові. Купаючись в морі, ми немов повертаємося до витоків буття...

Кожний з основних елементів, що містяться в морській воді, чинить на наш організм цілющу дію: магній зміцнює імунітет, кальцій – кісткову тканину, калій нормалізує кров`яний тиск, йод регулює обмін речовин, а бром заспокоює нервову систему. За рахунок активізації обмінних процесів прискорюється оновлення кліток, очищаються пори, виводяться шкідливі речовини, відбувається загальне очищення організму. Виходить, що морські купання рівносильні зануренню у величезний басейн з мінеральною водою! Найбільш цілющі, тобто багаті мінеральними речовинами «басейни» – Чорне, Середземне і Мертве моря.

При плаванні в невелику хвилю море виступає як масажист, причому масажує воно як м`язи, так і судини. Прагнучи пристосуватися до нових умов, організм запускає процеси теплорегуляції: судини звужуються, а по мірі знаходження у воді розширюються знову, і нам стає тепло. Чи варто говорити, що це зміцнює кровоносну систему? Є і інший спосіб морського масажу: у невеликий шторм лягти біля самого берега так, щоб хвилі, перекочуючись через тіло, масажували його. Такий масаж дуже позитивний для циркуляції крові.

Температура морської води при будь-якій спеці нижча за температуру людського тіла. Тому, навіть якщо ви просто стоїте у воді, організм охолоджується, а значить, втрачає калорії. Якщо ж ви плаваєте, шанси схуднути зростають.

Існує цілий комплекс процедур лікування морем – всім відома таласотерапія. Сюди входять як лікувальні, так і профілактичні процедури, що полягають у власне купанні, гідромасажі, обгортанні грязями, водоростями і так далі. Призначають ці процедури при хронічних стресах, перевтомі, хворобах суглобів, для зміцнення судин і імунітету в цілому, позбавлення від целюліту і так далі.

За рахунок дії мінеральних речовин при морських купаннях швидко затягуються дрібні ранки, поліпшується стан шкіри. Ще Авіценна писав, що морська вода «корисна від тріщин, що з`являються внаслідок холоду. Вона розсмоктує кров, що запеклася під шкірою». Сучасні фахівці рекомендують морську воду для боротьби із застарілими хворобами дихальних шляхів і для профілактики цих хвороб.

Морська вода і повітря – кращий рецепт для відновлення голосових зв`язок і лікування захворювань горла. Полоскання горла і носа теплою морською водою (далеко від берега і пристаней!) дезинфікує слизові оболонки, насичуючи їх йодом, бромом і натрієм. Інша справа – очі: хоча склад сльози теж близький до морської води, остання набагато солоніша і тому подразнює слизову оболонку око. Отже плавати спортивним стилем в морі краще в окулярах.

Тим, хто вміє плавати, пощастило. Плавання в морі – це не тільки фітнес і загартування, це зміцнення практично всіх систем організму. Особливо корисно таке плавання для дітей: у них поєднуються тренування і загартування (вчитися плавати в морі легше, ніж в річці або в озері: солона вода щільніша за прісну). Не забудемо про «минеральність» води: організмам, що ростуть, цей комплекс просто необхідний.

Ритмічні плавальні рухи укріплюють всі м`язи – від серцевих до литкових. Це відмінний засіб для розвитку легенів і для профілактики порушень постави, причому не тільки у дітей, але і у дорослих. Ця профілактика незамінна для городян: серед них так багато «офісних в`язнів». До речі, пропливши стометрівку, людина витрачає стільки ж енергії, скільки при забігу на 1 км.!

Якщо плавати набридло або ви цього просто не вмієте, можна зайнятися аквааеробікою. Літні номери популярних журналів пропонують комплекси таких вправ, а в хороших готелях біля моря можна зайнятися аеробікою під керівництвом досвідчених інструкторів.

Найкомфортніша для купань температура моря – 23-25 градусів. Вважається, що морська вода, розігріта до +26 і вище, втрачає багато корисних властивостей. З іншого боку, небезпечні прохолодні купання (у воді нижче +18): виникає ризик переохолодження. Дітям краще купатися в теплій воді – від +20, а немовлятам до 3 років – від +24.

Кращий час для купань в морі – ранок (до 11:00) і вечір (з 16 до 19:00). У полуденну жару краще не лізти у воду: дуже великий температурний контраст. Не варто це робити відразу після їжі або натщесерце, купатися до «гусячої шкіри» або кидатися в хвилі після фізичних вправ: це шкідливо для серця і судин. Краще побродити по берегу – пісок і галька зроблять вашим ступням хороший пасивний масаж. На Сході вірять, що пісок забирає негативну енергію і прогріває суглоби. А ще в піску можна зариватися – не тільки задля забави, але і з користю для здоров`я: на цьому заснована псаммотерапія (лікування піском).

Тим, хто часто виїжджає на природу, знайомий різкий контраст між загазованим повітрям міста і чистим ароматом лісу. А якщо до запаху трав і хвої додати йодисте морське повітря... Ось воно, природні ліки для легенів людини! Курортологи дуже рекомендують прогулянки біля моря: збагачене іонами брому і магнію повітря заспокоює нервову систему і надовго «заряджає» організм енергією.

Сон біля на морському березі благодатний: організм не просто дихає морським повітрям – він нимм насичується. Це повітря багате киснем і озоном, що вбиває шкідливі мікроби, в сонячну погоду воно пронизане ультрафіолетовими променями, а в шторм – фітонцидами водоростей. Є цілий напрям кліматотерапії – аероталасотерапія, заснована на чарівній дії морського повітря.

Отже, море – не тільки відпочинок для тіла і душі: це відмінний спосіб зміцнити організм і одержати масу приємних вражень. Відпочивайте на здоров`я!