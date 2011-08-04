Які хвороби вилікує прополіс

Прополіс (бджолиний клей) — ефективний засіб для лікування величезної кількості хвороб.

Це природний антибіотик, від якого не страждає мікрофлора кишечника. Він губить більше 100 видів хвороботворних бактерій, грибків і вірусів, зокрема збудників туберкульозу, сифілісу, дифтерії, грипу, кандидозу, лишаїв, герпесу, гепатиту. Прополіс підсилює імунітет, знижує артеріальний тиск, виводить холестерин з організму і запобігає утворенню тромбів. Це відмінні ліки при гастритах, виразці шлунку і дванадцятипалої кишки. Прополіс ефективно використовують при різних запаленнях, наприклад — вуха, горла, носа, слизової оболонки порожнини рота, запалень трахеї і глотки, ревматоїдному артриті. Він ефективний при лікуванні хронічного простатиту, ерозій шийки матки. Прополіс використовується для профілактики токсоплазмоза, що викликає ураження плоду у вагітних жінок.

Прополіс протипоказаний при несприйнятті продуктів бджільництва. З обережністю приймається при гострому холециститі, важких ураженнях підшлункової залози і печінки.

Прополіс — відмінний засіб при хворобливості носоглотки і запальних захворюваннях слизистою рота. Для цього потрібно змішати 1 частину екстракту прополісу з 2 частинами гліцерину і приготованим препаратом протягом 10—15 днів змащувати оснрндки хвороби. Для загального зміцнення прополіс потрібно розжовувати в роті по 10 г 2—3 рази на день.