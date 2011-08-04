Як попередити появу вугрів

Згідно з результатами дослідження, проведеного норвезькими ученими на чолі з Йоном Халворсеном (Jon A. Halvorsen), професором дерматології з університетського госпіталю в Осло (Oslo University Hospital Rikshospitalet, University of Oslo), було встановлено, що підлітки, що рідко вживають свіжі сирі овочі і фрукти, знаходяться в зоні підвищеного ризику виникнення вугрового висипу. Також у них є залежність між наявністю акне і психологічними стресами, тривожністю і депресією. У дослідженні брали участь майже 4 тис. 18–19-річних підлітків обох статей.

В результаті попереднього аналізу одержаних даних дослідниками було встановлено, що хлопці з акне вживають на 40% більше шоколаду і солодощів, а також на 58% більше картопляних чіпсів, ніж хлопці, не страждаючі вугровою хворобою. Така дієта сприяє збільшенню ймовірності виникнення стресів (на 63% більше, ніж при повноцінному режимі харчування). Дівчата з акне вживали на 41% менше сирих овочів, ніж їх однолітки без вугрового висипу.

«Існує стійкий зв`язок між вугровою хворобою і розвитком симптомів депресії або психологічних проблем », — відзначив Й. Халворсен.

apteka.ua