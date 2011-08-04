Вороги красивої шкіри

Ви досі вважаєте, що красива сяюча шкіра — це дар, який доступний далеко не кожній жінці? Повірте, це глибока помилка.

В ім`я сяючої шкіри вам неодмінно доведеться відмовитися від напівфабрикатів і консервів. Якщо говорити про консерви фабричного виробництва, то вони просто напхані стабілізаторами і харчовими добавками. Виробник зобов`язаний включати їх до складу продукту, адже інакше консерви довго не збережуться. Ми ж просто зобов`язані не вживати весь цей шкідливий «букет» в їжу. Зайва кількість цукру і солі теж негативно впливає на стан нашої шкіри.

Газована вода, чіпси і фаст-фуд практично завжди містять купу жирів, а також надлишки цукру і солі. І це ми ще фарбники і консерванти не рахуємо! Ті, хто щодня поїдає страви швидкого приготування, можуть назавжди забути про поняття «здоров`я» і «краса». Гострі і смажені страви — теж наші вороги, адже в них містяться шкідливі жири, які висушують шкірний покрив. Що ж до гострих спецій, то саме через них найчастіше відбуваються численні запалення і висипання на шкірі.

Найважче, напевно, доведеться кавоманам, адже від кави і чаю потрібно буде відмовитися в першу чергу. Якщо вживати ці напої у великих кількостях, то результат навряд чи буде утішливим. Шкіра висохне і вмить постаріє, адже кава і чай віднімають у шкірного покриву дорогоцінну вологу. До переліку ворогів нашої шкіри відноситься також і алкоголь, особливо той, який володіє надмірною міцністю і солодкістю. Коктейлі і десертні вина віднімають у шкіри вітамін С і вимивають з нашого організму вологу.

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