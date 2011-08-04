Що робити, якщо вкусила гадюка?

— Боюся ходити до лісу по гриби, бо кожен раз натрапляю на змій, — каже 58-річна Олена Гуцало з Катеринівки, що на околиці Києва. — Вони часто заповзають на подвір`я, бо живемо поряд із лісом. Мою родичку на Закарпатті позаторік укусила гадюка. Добре, що зять був удома, машиною завіз в область. У лікарні їй щось кололи, капали. Потім родичці кілька місяців боліла голова і печінка, нудило.

Столичний герпетолог 53-річна Ірина Доценко досліджує змій. Пояснює, отруйна в Україні лише гадюка.

— Як укусить, не варто відсмоктувати кров із рани чи припалювати цигаркою. Більше шкоди буде від зараження крові. Старайтеся не панікувати, бо від страху пришвидшується кровообіг. Треба пити багато рідини. Вона розбавить отруту в крові. Алкоголь лише нашкодить. Лягайте чи сідайте в тіні та чекайте допомоги або ж повільно йдіть у бік села.

Після укусу людина відчуває різкий біль і свербіж. Рана набрякає, нудить, починається блювота. Від отрути гадюки крутиться голова, з`являється задишка, прискорюється пульс.

— У перші 15 хвилин можна спробувати видушити кров із рани, доки чекаєте лікарів, — радить лікар швидкої допомоги із Харкова Олександр Кириленко, 26 років. — Зразу випийте ліки від алергії. Чим ближче рана до голови, тим швидше потрібна допомога, бо отрута спричиняє крововиливи. Може статися інсульт. До смерті отрута гадюки призводить рідко, за останні десятиліття такого не було. Але через хронічну інтоксикацію може розвинутися ниркова недостатність.

gazeta.ua