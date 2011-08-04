Чим корисна стевія

— Основними причинами підвищення артеріального тиску в старших людей є порушення обміну речовин і накопичення холестеринових бляшок на стінках судин. Це призводить до запалення судин, вони швидше реагують на спазм, аніж на розширення. Стінки товщають. - розповідає лікар-натуропат Валентина Чорна. - Щоб артеріальний тиск почав знижуватися, слід нормалізувати обмін речовин. Створити умови, за яких не відкладатимуться бляшки, а ті, які є — зруйнуються. Стевія стимулює вироблення гормонів, які спалюють глюкозу, знімає запалення зі стінок судин, вони починають відновлюватися.

Якщо пити запарену траву, лікування буде досить тривале. Організму самотужки витягти з трави необхідні речовини дуже важко. Лікар радить уживати екстракт стевії, який роблять на водній основі. Він натуральний. Речовини, що містяться в екстракті, близькі за будовою до людських гормонів, тому організм сприймає їх за свої. Пацієнтам легшає вже за тиждень.

Зробити екстракт у домашніх умовах дуже важко. Це складна технологія, де температура води підтримується 36 градусів.

Екстракт добре виводить шлаки з організму. Зашлаковані клітини отримують дуже мало кисню, вони наче заблоковані. Екстракт цю блокаду знімає. Клітини швидко очищуються, отримують у кілька разів більше кисню. Екстрактом можна цілком замінити цукор, який закислює кров, через що кальцій випадає в осад. Тому руйнуються кістки, з`являються карієс та парадонтоз.

Замість цукру, а також для профілактики захворювань достатньо пити чай із листя стевії. Воно солодке.

Екстракт можна давати дітям від народження. Його додають у компоти, сир, каші. Печиво і цукерки зі стевією — від 3 років. Крім трюфелів, вони важкі для травлення. Щодо меду, то раджу давати дитині не більше 5 грамів на день.

gazeta.ua