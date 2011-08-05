Щоб схуднути, любіть своє тіло

Якщо ви любите себе, вам подобається ваша фігура і зовнішній вигляд, у вас є всі шанси швидко скинути зайву вагу. Так вважає група учених з технічного університету Лісабона і університету Багнор.

В ході численних досліджень фахівці наткнулися на цікавий факт. Виявляється, якщо жінка позитивно сприймає свої зовнішні дані, це допомагає їй швидше скинути надмірну вагу під час дієти або під час занять яким-небудь видом спорту, на відміну від тих пані, які вважають себе непривабливими і товстими.

Фахівці з`ясували, що жінки, які позитивно ставляться до своїх зовнішніх даних, здатні контролювати кількість калорій, що вживаються. В результаті вони позбавилися семи відсотків своєї початкової ваги, а решта жінок змогла скинути лише два відсотки від початкової маси. Таким чином, дівчата, що переживають, що вони виглядають товстими і не привабливими, не можуть розлучитися із зайвими кілограмами.

wherewoman.ru