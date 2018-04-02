Як впливає Місяць на здоров'я людини

Вплив Місяця на здоров`я людини помічено достатньо давно. Інакше і бути не може, адже Місяць - це найближче до нашої блакитної планети космічне тіло. Наводимо нижче інформацію про те, як впливає на людину, її органи і системи той або інший день місячного календаря.

01–03 Частіше непокоїтимуть судоми. Погіршиться рухливість суглобів. Їжте частіше й малими порціями. Болю в області апендикса не ігноруйте, зверніться до лікаря.

04–05 Більше гуляйте на свіжому повітрі. Розпочніть курс масажу м`язів плечового пояса. Особливо корисним буде плавання.

06–07 Уваги потребуватиме система травлення — ймовірні запори. Небажано вирушати у далеку подорож, акліматизація минатиме важко. Можливі отруєння, не пийте сирої води з відкритих джерел.

08–09 Проліковуйте до кінця бронхи та легені. Ускладнення можуть розвинутися у вигляді пневмонії та отиту. Зміна погодних умов вплине на самопочуття.

10–11 Різкі рухи тулуба можуть призвести до зміщення хребців попереку. Можливе защемлення нервових закінчень. Уникайте переносити важке. Можуть турбувати ревматичні болі. Відвідання косметолога слід відкласти на кілька днів.

12–14 Місяць уповні. Підвищується ламкість судин. Може виникати носова кровотеча. Не варто розпочинати нового курсу ін`єкцій. Загострюються тромбофлебіт і артрит. Можлива алергія на ліки.

15–16 Відкладіть операції на стопах. Носіть зручне взуття. Перед сном прийміть ванну. Вдалі дні для опанування східних систем оздоровлення. Обмежуйте себе в їжі.

17–19 Болітиме голова, знизиться працездатність. Більше працюйте фізично, ніж розумово. Відпочиньте наприкінці дня. Найкращий час для профілактики захворювань органів видільної системи.

20–21 Надмірне напруження голосових зв`язок може призвести до втрати голосу. Говоріть тихіше. Відкладіть операції на горлі. Загострюються недуги щитоподібної залози. Уникайте приймати гормональні препарати.

22–24 Надмірне нервове напруження може викликати психосоматичні розлади. Тривога спровокує порушення сну. Організму важко буде протистояти вірусній інфекції. Відкладіть початок курсу лікування.

25–26 Запобігайте небажаній вагітності. Пийте багато води, не їжте пересоленого.

27–28 Стежте за змінами артеріального тиску. Побільшає інфарктів. Менше працюйте фізично, відкладіть операції на пізніший час.

29–30 Молодик. Приділіть більше уваги догляду за шкірою обличчя. Використовуйте підживлювальні маски для підтримання її пружності. Не стрижіть та не фарбуйте волосся — результат навряд чи сподобається вам.

31 Переохолодження нижньої частини тіла небезпечне. Загострюються урологічні хвороби. Стимулюйте сечовиділення, багато пийте.

gazeta.ua