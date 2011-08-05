Як впливає спорт на роботу мозку

Нещодавно проведені дослідження показали, що регулярні фізичні вправи не тільки зміцнюють м`язи, але й сприятливо позначаються на роботі мозку. А якщо правильно підібрати збалансовану дієту, то можна застерегти себе і від психологічних розладів.

Люди, що займаються спортом, краще запам`ятовують інформацію, швидше вивчають новий матеріал, легше концентруються на важливому. Вони не схильні до депресій, і криза середнього віку, як правило, обходить їх стороною. Крім того, процес одужання у них проходить набагато швидше.

Чому годинні заняття на біговій доріжці впливають на роботу мозку?

Все просто. Вправи, як і голод, це стрес. А іноді, за словами професора Фернандо Гомес-Пінілла з університету Каліфорнії (Лос-Анжелес), стрес буває корисний.

Захист мозку

Займаючись аеробікою, ви дуже швидко спалюєте калорії. Коли енергія закінчується, організм починає зберігати і захищати найбільш важливий орган, який теж вимагає енергії, тобто мозок.

Коли кліткам не вистачає енергії, вони відмирають. Саме тому весь ваш організм у разі сильних фізичних навантажень захищає мозок.

Директор Ірвінського відділення Інституту старіння мозку Карл Котмен говорить, що фізичні навантаження крім захисту мозку ще й покращують його роботу. Природа – це така складна і продумана система, в який передбачено все, щоб забезпечити виживання людині.

Чому це працює

Коли ми змінюємо позицію тіла, в мозок поступає інформація про положення різних частин тіла. Якщо встати і побігти, то частота імпульсів, що поступають в мозок, збільшиться (зігнуте коліно, випрямлене, знову зігнуте і т.д.). Якщо збільшити навантаження, то між імпульсами зовсім не залишиться часу. Тоді мозок почне виробляти речовини, які називаються чинниками зростання.

Чинники зростання стимулюють роботу клітин. Народжуються нові клітини, а старі краще розвиваються і формують міцніші зв`язки один з одним. Стає можливий швидший доступ до глюкози і інших поживних речовин завдяки покращуваній роботі кровоносних судин. Все це сприятливо позначається на нашій здатності думати, вчитися і запам`ятовувати.

Для того, щоб постійно впливати на роботу мозку, не потрібні неймовірні фізичні навантаження. І важкого піднімати зовсім необов`язково. Головне – рухатися. Достатньо 1,5 години вправ в день. Вперед!