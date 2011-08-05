Яким буде серпень - думка народного синоптика

Народний синоптик Володимир Лис стверджує, що майже весь серпень обіцяє бути теплим. Дощі можливі на початку другої і у середині третьої декад.

Вересень. Цього місяця літо ще продовжиться. Після дощів в першій п`ятиденці повинна встановитися тепла, сонячна погода. Але в третій декаді прийдуть холоди з дощами. Хіба що в останні два-три дні місяця небагато потеплішає.

Жовтень обіцяє хороший грибний сезон. Дощі пройдуть на початку другої декади і в кінці місяця, але буде тепло.Холодними можуть бути три дні з 19 по 21 жовтня, решту всього часу — тепло.

Листопад. Планомірно готуватиме до переходу до зими. Початок теплий, у середині почнуться затяжні дощі, які в третій декаді перейдуть в снігопади.

Грудень. Зима почнеться рано. Окрім декількох теплих днів на початку – значне похолодання, сніг, а перед Новим роком – відлига.

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