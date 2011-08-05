У Сомалі за три місяці від голоду померли 30 тис дітей

У Сомалі за останні три місяці від голоду померли понад 29 тис. дітей у віці до п`яти років.

Такі дані оприлюднені урядовим відомством США з надання гуманітарної допомоги, передає радіо «Свобода».

Представник відомства Ненсі ЛІНДБЕРГ представила цю інформацію на засіданні комітету Конгресу США. Вона зазначила, що настільки точні дані про наслідки голоду в Сомалі вперше отримані Центрами з контролю і профілактики захворювань.

ООН раніше повідомляла, що десятки тисяч людей померли в останні місяці від голоду, викликаного засухою і неврожаєм - найважчими за останні 60 років. Доставка гуманітарної допомоги до Сомалі ускладнена діями на території цієї країни бойовиків, пов`язаних з "Аль-Каїдою».