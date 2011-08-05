Із зайвою вагою борються кедрові горішки

У всьому світі все більш і більш актуальною стає проблема ожиріння. Учені вивчають всі можливі варіанти боротьби із зайвою вагою. Зараз виділяється один з цікавих напрямів — речовини, що пригнічують апетит. Адже якщо ви не з`їсте зайвих калорій, вам і не доведеться від них позбавлятися.

Виявляється, що поліненасичені жирні кислоти, які містяться в горіхах корейського кедра, стимулюють секрецію двох гормонів, що пригнічують апетит.

Дослідження показало, що олія кедрових горіхів істотно впливає на відчуття голоду. Через 30 хвилин наступає найбільший ефект. Вміст холецистокініну зростає на 60%, а глюкагон-подібного пептиду-1 — на 25 %. І такі гормональні зміни зберігаються близько чотирьох годин. Мозок одержує сигнали про насичення, які йому посилають холецистокінін і глюкагон-подібний пептид-1.

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