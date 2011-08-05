Меркантильність - запорука сімейного щастя

Результати нового дослідження показали, що скріплюючою силою в сучасних сім`ях є не любов, а банальні меркантильні міркування. Нове дослідження учених з університету Готенбурга, Швеція, підтвердило, що сучасні сім`ї залишаються міцними не з традиційних романтичних причин, а з раціональних міркувань подружжя.

Кількість розлучень в Швеції і інших країнах різко зросла в 60-70-і роки. У наш час підхід до відносин став раціональнішим. Партнери задаються питаннями, що дасть їм можливий союз, і що вони виграють в емоційному, інтелектуальному, соціальному і фінансовому плані, – розповідають дослідники.

Американські учені також підтверджують, що фінанси є важливим чинником в рішенні завести сім`ю. Так, 38% людей з низьким рівнем освіти і 21% освічених людей вважають фінансову стабільність найважливішою умовою шлюбу.

Нуклеарна сім`я (батько, мати і дитина) як і раніше залишається основною формою сучасної сім`ї, яка зустрічається в 70% випадків. Інші 30% складають гомосексуальні сім`ї і сім`ї-веселки (усиновлення дітей різних національностей).

Згідно опитуванням, що проводяться в США, більше трьох чвертей громадян вважають сім`ю найважливішим елементом в своєму житті. 88% упевнені, що пара, що одружилася, без дітей також є сім`єю, близько 80% визнають сім`єю неодружених партнерів з дітьми, а 86% упевнені, що самотніх батьків з дітьми також можна назвати сім`єю.

ivona.bigmir.net