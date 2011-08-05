Турецькі держлікарні почали приймати іноземних туристів

У Туреччині змінилися умови надання медичної допомоги іноземним громадянам, повідомляє Лента.ру з посиланням на Федеральне агентство з туризму РФ (Ростуризм).

Як зазначається в листі з роз`ясненнями, направленому агентству Посольством Турецької Республіки в Москві, меддопомогу іноземцям почали надавати державні лікарні країни. Раніше цим займалися приватні клініки.

"Іноземні громадяни і туристи, які потребують лікування на території Туреччини, можуть звертатися іноземними мовами до Центру швидкої медичної допомоги за телефоном 112, а також за телефоном 184 – з питань надання лікарської допомоги. В рамках цього нововведення в шести провінціях Туреччини (Анкара, Стамбул, Ізмір, Анталья, Мугла, Айдин) організовано Координаційні районні центри з роботи з іноземними громадянами", - пояснюється в листі.