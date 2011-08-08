Несподівані чинники, які ведуть до інфаркту

Куріння, пасивний спосіб життя, ожиріння - все це збільшує ймовірність появи проблем з серцем. Проте є й інші несподівані чинники. Учені з Англії перерахували все, що може, так або інакше, вплинути на здоров`я серця.

Якщо у вас багато старших братів, ви знаходитеся в групі ризику, упевнений професор Гренджер. Рівень тестостерона у дитини в утробі матері, яка раніше народила вже декілька синів, високий. У дорослому ж житті цей рівень, швидше за все, впаде, а чим нижчий рівень тестостерона, тим вищий ризик інфаркту.

Лягати спати після півночі також небезпечно. Японські фахівці з Кліникі Місао запевняють, що такий режим приводить до погіршення стану артерій. А професор Гриффін додає, що і вставати потрібно правильно, щоб не нашкодити серцю - не можна підводитися з ліжка дуже різко.

Кембріджські фахівці з`ясували, що велика частина серцевих нападів доводиться на листопад, грудень і січень через часті інфекції і холод, що примушує судини звужуватися. А найнебезпечніший час інфаркту - 6 ранку.

Подружня невірність також відноситься до чинників, що підвищують ризик розвитку інфаркту. Учені з Флоренції довели, що невірні чоловіки знаходяться в підвищеній групі ризику, пише The Daily Mail.

Кількість рідини в організмі - ще один показник. Люди, які випивають в день менше 5 склянок води, більше ризикують здоров`ям серця. Видання British Heart Journal пише, що наявність зморшок на мочках вух - дуже показовий момент. Шведські учені довели, що у 80% людей з ішемічною хворобою серця у віці до 40 років є зморшки на мочках.

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