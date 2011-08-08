Чим корисна меліса

Корисні і лікувальні (цілющі) властивості меліси дозволяють широко її використовувати в медичних цілях.

Лікарські засоби, до складу яких входить меліса, мають заспокійливі, спазмолітичні і вітрогонн властивості. Меліса має легку снодійну властивість.

Настоянка меліси проявляє протективну дію при експериментальній виразці шлунку. При цьому встановлено, що вона підсилює моторику шлунку, має жовчогінні і гемостатичні властивості.

Меліса проявляє антиаритмічну активність і може успішно застосовуватися при різних видах порушень серцевого ритму, а також при нервовому тремтінні, яке спостерігається в нічний період. Меліса уповільнює дихання, зменшує частоту серцевих скорочень, знижує артеріальний тиск. Трава меліси має сечогінні властивості, стимулює менструації.

Меліса проявляє протизапальні, бактеріостатичні і противірусні властивості.

Меліса допомагає при захворюваннях серця, нервових і емоційних розладах і меланхолії. Також меліса застосовується при хворобах дихальної і травної систем, викликаних нервовими розладами: астмі, нетравленні шлунку, метеоризмі. Меліса регулює менструальний цикл і налагоджує роботу дітородних органів. Ефективний засіб при укусах бджіл і ос.

Мелісу застосовують при грибкових захворюваннях шкіри, вугровому висипі, екземі, оперізувальному лишаї. Хороший засіб проти лупи. Меліса допомагає при зниженні розумової і фізичної працездатності, меланхолії.

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