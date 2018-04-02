Їж персики і худни

10 причин полюбити персики

Сезон персиків у розпалі. Ці соковиті і солодкі фрукти допоможуть не тільки зарядитися вітамінами, позбавитися проблем з ШКТ, зміцнити імунітет, але і швидко схуднути.

У чому користь персиків

1. У персиках міститься цілий комплекс вітамінів, органічних кислот, мінеральних і пектинових речовин, які благотворно впливають на всі системи організму. Наприклад, в одному персику – три чверті добової дози вітаміну С і всього 35 калорій.

2. Персики сприяють оздоровленню кишечника і допомагають усунути проблеми з «капризним» жовчним міхуром. Органічні кислоти і ефірна олія, які містяться в персиках, стимулюють шлункову секрецію і сприяють поліпшенню травлення.

3. Завдяки високому вмісту солей калію і заліза, персики незамінні при анемії (сприяють кровотворенню) і серцевосудинних захворюваннях. Також ці соковиті фрукти допомагають нормалізувати обмін речовин.

4. Персики сприяють поліпшенню пам`яті і роботи мозку. Все завдяки високому вмісту фосфору і калію. Також персики допомагають легше пережити стрес, відновити сили після нервової напруги, приборкати емоції і заспокоїтися.

5. Завдяки вмісту каротину і вітаміну А персики допомагають захистити організм від ракових клітин і утворення «підозрілих» родимок.

6. Регулярне вживання персиків покращує зір.

7. Персики сприяють зміцненню імунітету і служать відмінною профілактикою від простудних захворювань. Крім того, персики дуже корисні дітям, тому що стимулюють ріст.

8. Якщо вагітні жінки вживатимуть по 2-3 персики в день, це може позбавити токсикозу і нудоти.

9. Персики захищають від зморшок, сприяють поліпшенню живлення шкіри і збереженню вологи в її клітинах. А також покращують колір обличчя і допомагають зробити шкіру красивою і оксамитовою. Для цього потрібно включати персики в свій раціон якомога частіше. Ідеальний варіант з`їдати по 1-3 персики щодня.

Крім того, маска з м`якоті персиків допомагає зняти біль і почервоніння при сонячних опіках, що особливо актуально в розпал пляжного сезону.

10. І найголовніше! Персики допомагають схуднути, швидко і легко, без голодних дієт. Що особливо приємно для любителів солодкого – природний цукор, який міститься в цих фруктах, абсолютно безпечний для талії.

Персикова дієта: схудни і очисть організм від шлаків

Суть персикової дієти. У раціоні – тільки свіжі персики. Допускаються страви зі свіжих персиків – фреші, смузи або пюре.

Кількість з`їдених персиків в день не повинна перевищувати 1,5-2 кг, які слід розділити на 5-7 прийомів.

Що пити? Трав`яний чай – для схуднення краще ромашковий, воду без газу, несолодкий компот з персиків. Для завзятих кавоманів допускається 1-2 чашки несолодкої натуральної кави в першій половині дня.

На такому очищаючому раціоні можна посидіти 2-4 дні. Потім перейти на більш щадну дієту, розбавивши раціон іншими фруктами, овочами, додавши кисломолочні продукти, пісне м`ясо, рибу, птицю.

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