Ожина лікує суглоби і виводить солі

Солодко-кислі на смак, ці ягоди є лікарською сировиною від багатьох хвороб: регулюють діяльність кишечника (причому, зрілі ягоди покращують перистальтику, а недостиглі мають дезинфікуючу і протипроносну дію), полегшують болі в суглобах при відкладенні солей і ревматизмі, зменшують запалення в нирках і сечовому міхурі.

Лікувальними у ожини вважаються не тільки ягоди, але і листя, і коріння теж. Всі частини ожини охолоджують, утримують в організмі речовини, припиняють кровохаркання і кровотечу внутрішніх органів, зміцнюють кишечник. При гастритах використовують відвар з листя: 5 г листя заливають 200мл води, кип`ятять 5 хвилин, настоюють 20 хвилин, проціджують і приймають по 50 мл 3 рази на день.

Зі всіх частин ожини найбільшою скріплюючою силою володіють її плоди.

Якщо вичавити сік зі свіжої ожини і настояти його в тіні, а потім змастити цим настоєм мокнучу виразку, то це її висушить. Листя ожина, прикладене на пухлину, розсмоктує її. Тривалий прийом чаю з ягід і листя ожини покращує обмін речовин при цукровому діабеті. Для цього 2 ч. ложки сухого подрібненого листя або ягід заливають 1 скл. кип`ятку, настоюють 30 хвилин. Приймають 3 рази на день по 1/3 скл.

При запаленні шкіри, екземі застосовують наступний відвар: листя ожини, квітки календули, траву хвоща, вербену і дубову кору беруть по 1 ст. л., заливають 250 мл води. Кип`ятять 15 хвилин, настоюють 2 години, проціджують. Приймають всередину по 1ст. л. 4 рази на день до їжі і зовнішньо як примочки і компреси.

Настій з листя ожини має заспокійливу дію, сприяє швидшому очищенню і загоєнню ран: 1ст. л. листя ожини заливають склянкою кип`ятку, п`ють в теплому вигляді вранці і увечері по 100мл.

Свіжі плоди ожини корисно якомога частіше вживати в їжу, вони добре переносяться хворими. Особливо ягоди корисні жінкам в клімактеричний період. Жінки бальзаківського віку запасаються соком на зиму і п`ють його 3 рази на день по столовій ложці до їжі. Хоч би раз в тиждень готують собі напій з медом як загальнозміцнюючий і заспокійливий засіб.

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