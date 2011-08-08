Шовкова нижня білизна врятує від молочниці

Учені з`ясували, що одяг з шовку володіє безліччю унікальних оздоровлюючих здатностей. Отже, любов до цього матеріалу з боку прекрасної статі цілком з`ясовна.

Ще Мерілін Монро вважала за краще спати на шовкових простирадлах. Мати знаменитої актриси і співачки Джейн Біркин говорила дочці: "Коли у тебе нічого вже не залишилося, надягай шовкову нижню білизну і починай читати Пруста".

Нове дослідження, проведене ученими з італійського Університету Болоньі, допомогло зрозуміти, що шовк не просто так собі улюблений мільйонами жінок. Він має цілий набір оздоровляючих здатностей, серед яких можливість полегшувати наслідки менопаузи, стримувати вікові процеси і навіть знижувати симптоми рецидивної (поворотної) молочниці.

Учені провели подвійне "сліпе" дослідження, яке показало, що шовкова нижня білизна значно знижує такі неприємні явища, як свербіння і почервоніння, які супроводжують вагінальну молочницю. Це грибкове захворювання вражає три чверті жінок на якому-небудь періоді їх життя. У 10% хвороба стає поворотною або рецидивною.

medinfo.ua