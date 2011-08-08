Ефективний метод боротьби з безсонням

Шум лісу, щебетання птахів і шелестіння прибою можуть врятувати від безсоння, впевнені британці.

У Великобританії набуває широкої популярності новий метод боротьби з безсонням. Усе більше британців вдаються до прослуховування перед сном аудіо-записів шуму лісу, щебетання птахів і шелестіння прибою.

Дослідники встановили, що новий метод допомагає заснути за 37 хвилин і позбавитися від напруги від важкого трудового дня.

Як показало опитування, 20% британців засинають під звуки тропічного лісу і щебетання птахів. Найбільш заспокійливим респонденти вважали шум хвиль, йому віддали перевагу 11% британців, ще 9% засинають під спокійну музику.

8% віддають свої переваги звукам вітру, 6% - цоканню годинника, 4% - слухають перед сном радіо.

Також в ході дослідження було встановлено, що більшість мешканців Альбіону засинають об 11 годині вечора, а тривалість сну в середньому становить 6 годин 49 хвилин.

Прагнучи швидше заснути, 45% читають перед сном. 10% опитаних спілкуються зі своїми партнерами, менш як однин відсоток - рахують овець.

Вчені також дійшли висновку, що найбільш дратівливим звуком, що заважає заснути, є чуже хропіння, так вважають 27% опитаних.

Як вважає експерт зі сну доктор Ніл Стенлі, прослуховування звуків природи допомагає мозку підготуватися до сну, щоб його не тривожили сторонні звуки, що дозволяє міцніше спати вночі.

"Шум від природи, як правило, забезпечує безперервний однотонний звук, в який ви не повинні активно вслухатися, а це особливо корисно", - говорить Стенлі.

За його словами для кожної людини цей заспокійливий звук індивідуальний, хтось засинає під звук дорожнього руху або під рок-музику. "Футболіст Уейн Руні зізнався, що він любить засинати під звук пилососа або фена", - говорить експерт.

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