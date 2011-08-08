Лікарі вперше провели операцію з пересадки легень

У московському НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського провели першу в Росії операцію з пересадки легенів.

Складна операція, якою керував директор інституту Анзор Хубутія, тривала більше 12 годин.

З тих пір минуло більше місяця, але тільки зараз лікарі заявили, що вона була успішною і стан пацієнтки стабільний.

34-річна Олена Мороз страждала вкрай важким захворюванням - лімфангіолейоміоматозом легень (ЛАМ), яке характеризується безсистемною (невпорядкованою) проліферацією гладких м`язів в інтерстиції легень.

Дана хвороба вражає виключно жінок молодого віку. Її основними ознаками є кашель, розрив легенів, зростаюча нестача повітря.

До моменту операції пацієнтка вже не могла вставати з ліжка, оскільки мінімальні рухи супроводжувалися сильною задишкою. Пересадка обох легенів була єдиною альтернативою зберегти жінці життя, їй залишалися лічені місяці, надії на лікарські та інші методи лікування у неї не було.

Під час операції хірурги повністю видалили уражені хворобою легені, імплантували нові, вже під час процедури відзначалося поліпшення якості дихання.

Після операції пацієнтка пройшла тривалий період реабілітації, коли лікарі в цілодобовому режимі повторно вчили її дихати, ходити, жити. Зараз вона вже обходиться без кисневої маски і повернулася до звичного способу життя без фізичних обмежень.

Зазначимо, що це перша операція, яка була проведена виключно російськими фахівцями.