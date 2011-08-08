Ізраїль може залишитися без лікарів

Ситуація з охороною здоров`я в Ізраїлі продовжує накалятися. На даний момент більше тисячі клінічних ординаторів висловили своє бажання звільнитися, написавши заяву на знак протесту проти умов угоди профспілки лікарів з Міністерством фінансів, повідомляє "NEWSru Israel".

За даними газети "Гаарец", минулої неділі заяви про звільнення подали більше 500 лікарів, співробітників лікарень РАМБАМ, "Іхілов", "Сорока", "Пурія", "Вольфсон", "Меїр", "Бней-Ціон", а також фахівці психіатричних лікувальних установ.

Організація Миршам, що представляє інтереси лікарів, виступає за підвищення початкової погодинної зарплати майже в два рази - з 24 шекелів до 50 шекелів (з 193 рублів до 402). До даної акції протесту ординаторів приєдналися і лікарі-спеціалісти. Останні переважно працюють у Хайфській лікарні РАМБАМ.

Відомо, що прохання про звільнення повинні вступити в силу через 30 днів з дня підписання. Це поставить Ізраїль на межу кризи, адже клініки вже страждають від гострої нестачі фахівців, а медики відмовляються відновлювати роботу на старих умовах.

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