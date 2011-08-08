Багатьом здається, що діти з інших родин погано виховані і мало їдять

Провівши дослідження, вчені з центру YouGov за підтримки благодійного товариства Action for Children встановили: батьки нерідко підгодовують чужих дітей або пропонують їм погостювати на літніх канікулах, вважаючи, що вдома їх не годують належним чином або за ними погано доглядають, пише The Telegraph.

Даний висновок був зроблений на основі опитування більше 2000 батьків. Виявилося, одна чверть батьків впевнена, що на канікулах за дітьми гірше стежать, а ось в навчальний час їх хоч годують і опікають в школі. Кожен сьомий батько настільки переживав з приводу чужих дітей, що давав їм їжу, а кожен десятий пропонував переночувати.

За підрахунками благодійного товариства, у Великобританії за 10% дітей погано стежать (їм не надається відповідного догляду, приділяється мало уваги, їх неправильно годують, не забезпечують чистим одягом). Особливо це відчувається в період літніх канікул, підкреслює керівник товариства Клер Тікелла.

"Уряду необхідно розібратися з фактичною бездоглядністю в сім`ях, і не скорочувати на літо гуртки та інші заняття для дітей. Для деяких дітей це може бути дуже важливо", - підкреслює Тікелла.

meddaily.ru