Коли мобілка максимально небезпечна

Всі повинні знати коли мобільник особливо шкідливий і як знизити рівень випромінювання, що досягає позначки "максимум".

Фахівці попереджають, не можна, не дочекавшись сполучення, притуляти телефон до вуха.

Запам`ятайте: саме в момент набору номера і встановлення з`єднання, коли ваш мобільний телефон зв`язується з базовими станціями, випромінювання досягає максимального рівня.

Тому, натиснувши кнопку «виклик», дочекайтеся, коли на екрані з`явиться слово «розмова». І тільки після цього піднесіть трубку до вуха. Коли з`єднання між двома абонентами вже встановлено, потужність випромінювання знижується в кілька разів.

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