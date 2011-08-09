Рослини, що підвищують імунітет

• З рослинних продуктів, які підвищують імунітет, перше місце, безумовно, займає часник. Його потрібно з`їдати щодня по 2-3 часточки.

• Прекрасно підвищує імунітет манжетка звичайна. Її можна використовувати в салатах і квашення. Денна норма - 6-8 листків. Курс - 2-3 тижні з повторенням кілька разів на рік.

• Стимулюють імунітет квітки календули, листя подорожника, плоди шипшини, трава чистотілу. 1 ч.л. сировини залити 1 ст. окропу, настояти годину, пити по 1 / 3 стклянки тричі на день.

• Оздоровлює організм і свіжий сік з квіток або трави глухої кропиви (кропива глуха) - по 1 ст.л. чотири рази на день.

• 15 г ягід лимонника китайського залити 30 мл окропу, витримати на малому вогні 15 хвилин. Настояти 1 -2 години, процідити, додати мед за смаком. Пити по 1 ст.л. 2-3 рази на день до 18 годин (в іншому випадку може порушитися сон). Ще корисні такі рецепти чаю з трав - для оздоровлення організму.

• Для підвищення імунітету і стійкості організму до простудних захворювань в 1 склянку кип`яченої води влити 1-2 ч.л. яблучного оцту, 1 -2 ч.л. меду, 20-30 крапель настоянки одного з адаптогенів (женьшень, елеутерокок, заманиха, аралія та ін.) Два місяці пити щодня вранці натщесерце. І, крім того, два рази на тиждень (наприклад, в середу і п`ятницю) додавати в склянку краплю йоду або розчину Люголя. Після закінчення курсу зробити перерву на місяць і прийом напою можна повторити.

• імуностимулюючу настойку при доброякісних пухлинах готують з трави чистотілу. Листя, квіти і стебла чистотілу збирають на початку травня, коли рослина перебуває в стадії бутонізації.

1 ст.л. сухої подрібненої сировини залити 1 склянкою горілки. Настояти в теплому місці два тижні, процідити. Пити натщесерце на 1 склянку прохолодної води за схемою, перший день - крапля, другий - 2 краплі, третій - 3 краплі і так до 15 крапель. На даному етапі відбувається звикання організму до препарату.

Якщо на 4-7-й краплі відчуєте нездужання, схоже на слабкість при грипі, то це буде означати, що ваша імунна система ослаблена. У такому випадку слід приймати препарат 2-3 дні, не збільшуючи кількість крапель. Коли самопочуття нормалізується, продовжити збільшення крапель до 15. Приймати місяць.

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