Рідина для полоскання рота псує зуби

Безліч людей сьогодні користуються засобами для полоскання рота, намагаючись приділяти більше уваги здоров`ю зубів. Але вони не знають про те, що саме ці рідини часом і стають причиною появи неприємного запаху з рота, а також інших проблем і дефектів.

Медики пояснюють це тим, що більшість цих засобів містять алкоголь (в деяких випадках його концентрація складає до 26%). Його додають тому, що він є відмінним переносником інгредієнтів (ментолу, евкаліпту, тимолу і т.д.), які проникають в ясна і допомагають знищувати мікроби.

Але сам по собі алкоголь викликає сухість у роті, і ця його властивість приводить до виникнення неприємного запаху з рота. Це підтверджує і професор Університету Ньюкасла Робін Сеймур, фахівець з відновлювальної стоматології.

Крім того, використання рідин для полоскання збільшує ризик орального раку, оскільки алкоголь дає можливість канцерогенним факторів (наприклад, нікотину) краще проникати в порожнину рота.

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