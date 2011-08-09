Солоне підвищує настрій - учені

Група вчених з Університету Цинциннаті провела дослідження, результати якого показали, що від стресу людини можуть позбавити картопля фрі та чіпси. Високий рівень солі, що міститься в цих продуктах, позитивно впливає на людський організм.

Таким чином, вчені повністю спростували думку фахівців, які вважають, що чіпси та солоні горішки приносять здоров`ю людини виключно шкоду. Дослідники вважають, що високий рівень солі в організмі сприяє збільшення в крові гормону окситоцину і знижує рівень гормонів, які викликають стрес.

Головою дослідницької групи був професор Ерік Краузе. Вчені ставили свої експерименти на щурах. Виявилося, що у тих гризунів, кров яких містила більш високий рівень солі, відзначалося зниження активності ділянок мозку, що відповідають за стрес.

Отже, вживаючи продукти з високим рівнем солі, в організмі людини підвищується рівень гормону окситоцину, який вже давно відомий своєю здатністю піднімати людині настрій.

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