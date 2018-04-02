Сім помилок, які робить кожна мама

Коли справа стосується поганої поведінки вашого чада, спасувати може навіть найстійкіші дорослі. Що робити, наприклад, коли дитя заходиться в істеричному риданні? Експерти кажуть, що втішати дитину в таких випадках - типова помилка "новачків". Адже захлинаючись сльозами, дитина хоче, щоб батьки зрозуміли: він втомився і йому потрібна увага.

Хоча дитина і є найближчою істотою для батьків, більшість з них не вміють читати сигнали, які подає їхній нащадок. Доктор наук Мішель Борба, автор книги "Велика книга виховних знахідок", каже, що у дітей є певні поведінкові шаблони. Дитина поводиться однаково і коли хоче їсти, і коли вона втомилася, і коли їй все набридло. Дорослі повинні прийняти це до відома та внести у виховний процес певні корективи.

Ігнорування дитячих сигналів є глобальною помилкою, але все можна виправити, якщо знати, чому дитина вчиняє саме так, а не інакше у певних ситуаціях. Експерти з питань виховання дітей склали список найпоширеніших помилок і дали поради щодо того, як їх уникнути.

1. Постійне заперечення.

"Не бий сестру!", "Не тягни собаку за хвіст!" - список всіляких "не" можна продовжувати до нескінченності. "Батьки так часто говорять "ні ", що дитина стає глуха до цього слова - і воно втрачає свою силу", - пояснює Борба. Лінда Сонна, автор книги "Все про малюка", додає: "Ми часто говоримо дітям про те, що вони не повинні робити, але не даємо їм зрозуміти, як потрібно себе вести".

"Ні" варто залишити для по-справжньому небезпечних ситуацій - наприклад, коли дитина тягнеться до розетки або ножа. В інших випадках їй треба пояснювати, чому варто робити так, а не інакше. Наприклад, замість "Не стій у ванній!" треба сказати: "У ванній краще сісти, бо вона слизька і ти можеш упасти, якщо будеш стояти". Коли дитина поводиться добре, не забувайте похвалити, щоб закріпити успіх.

2. Завищені очікування.

Від цього гріха важко позбутися, але ж хто з батьків не хоче, щоб його чадо було най-най? У тому числі і в дисципліні. Тому, коли в театрі посеред дії дитина раптом починає волати, ми готові вбити її. "Батьки вважають, що діти знають більше, ніж здається, - каже Сонна. - Але малюки не знайомі з соціальними нормами і не володіють готовими установками щодо правил поведінки в громадських місцях".

Якщо ваше чадо поводиться неприпустимо, згадайте про те, що дитина робить це не навмисне, а тільки через незнання. Зверніть її увагу на те, як потрібно себе поводити. Наприклад: "Коли під час вистави мені потрібно щось сказати татові, я нахиляюся до нього і шепочу на вухо. У театрі потрібно вести себе тихо, щоб не заважати іншим". Щоб навчити малюка правильно поводити себе на людях, потрібен час і неодноразове повторення пройденого, і ви повинні бути готовими до того, що доведеться постійно нагадувати дитині про те, як потрібно себе вести, а не про те, як не потрібно.

3. Поганий особистий приклад.

Впустивши щось, ми скрикуємо. Дорожнього хама, що безсовісного підрізав нас на повороті, ми обзиваємо. Так чому ж така ж поведінка дитини викликає у нас гнів? "Якщо ви любите підвищити голос, не дивно, що і дитина буде крикливою, - зазначає Девро Реннер, співавтор книги "Мамина вина ". - Важко бути ідеальним цілодобово, але ви повинні вибачатися кожен раз, коли ведете себе неналежно. Емоції складно контролювати навіть дорослим , але слово "пробач" показує, що ми несемо відповідальність за наші дії ".

Після "пробач" потрібно пояснити, чому ви так розсердилися. Наприклад, якщо дитина довго збирається, не варто кричати на нього "Заткнися і швидко одягайся!". Якщо ж нерви здали, то вибачтеся перед малюком і поясніть, що важливо вміти збиратися вчасно, щоб не спізнитися, наприклад, до школи.

4. Втручання в дитячі справи.

Якщо діти бігають по квартирі і не реагують на прохання заспокоїтися, складно зберігати спокій. Батьки вважають своїм обов`язком втрутитися щоразу, коли, на їхню думку, щось йде не так. Тут потрібно знати, що діти іноді роблять те, що вас дратує, тому що вони зайняті вивченням нових предметів або ж тому, що хочуть привернути до себе увагу. Тому краще буде залишити дитину на деякий час у спокої і поспостерігати за ним. Через кілька хвилин малюк переключиться на інше заняття, а ви зможете уникнути сварки.

5. Марнослів`я.

"Вимкни телевізор! Я серйозно!", - до таких закликів, якщо за ними не послідує жодних дій, діти дуже швидко звикають і перестають на них реагувати. Тому вам буде потрібно продумати, що ви будете робити після того, як ваші вмовляння не принесуть результату. Щоб навчити дітей дотримуватись правил, поясніть їм, чим може загрожувати непослух. Не зробив уроки - ніякого телевізора. І потрудіться самі його вимкнути і заховати пульт до тих пір, поки нащадок не принесе вам на перевірку зошит з домашнім завданням.

6. Неефективне використання "тайм-ауту".

Під тайм-аутом дитячі психологи увазі час, який необхідний дитині, щоб заспокоїтися. Це не покарання, а надання малюкові можливості прийти в себе і перевести дух. Одні діти нормально реагують на пропозицію побути одному якийсь час, інші сприймають це як відмову спілкуватися з ними і знову впадають в істерику. Лінда Сонна вважає, що подібний метод не вчить дітей правильному поводженню і пропонує замінити "тайм-аут" на "тайм-ін" - обійняти нащадка і посидіти з ним разом якийсь час, а коли він заспокоїться, пояснити, в чому він був неправий.

7. "Врівноваження" дітей.

Під "врівноваженням" мається на увазі переконаність батьків в тому, що те, що спрацювало щодо однієї дитини, спрацює і у відношенні іншого. А характери ж у всіх різні - якщо одному вистачить словесного навіювання, в іншого доведеться на час конфіскувати його ігрову приставку. Тому строгість з однією дитиною і м`якість з іншим - це не лицемірство, а підлаштування під потреби і темпераменти дітей.

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