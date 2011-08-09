ВООЗ попереджає про повернення прокази

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) висловила стурбованість у зв`язку зі зростанням числа нових випадків лепри (прокази) в найбідніших районах Індії, передає AFP. За даними голови регіонального представництва ВООЗ Нати Менабде (Nata Menabde), число нових випадків захворювання перевищує встановлені нормативи ВООЗ в 209 з 640 округів Індії.

Менабде нагадала, що завдання ліквідації лепри як загрози громадському здоров`ю була досягнута Індією ще в 2005 році. Критерієм ліквідації є зниження кількості нових випадків інфекції нижче 1 на 10 тисяч населення.

Проте через шість років після офіційного визнання ліквідації лепри ситуація з цією інфекцією різко погіршилася - в першу чергу, в бідних районах країни. В даний час, як підкреслила Менабде, на Індію припадає більшість реєструються в світі нових випадків цього захворювання - більше 120 тисяч на рік.

Десять відсотків знову виявлених випадків лепри припадають на дітей. "Все це свідчить про те, що успіхи в боротьбі з лепрою можуть бути втрачені, і що Індія може втратити статус країни, елімінувати це захворювання", - підкреслила представник ВООЗ.

Лепра - це інфекція, яка викликається мікобактерією лепри (Mycobacterium leprae), що відноситься до того ж роду, що і збудник туберкульозу. Після зараження і тривалого інкубаційного періоду у хворих з`являються і повільно прогресують ураження периферичних нервів, шкіри та слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Поступово захворювання приводить до необоротної деформації цих органів і тканин та інвалідності. У лікуванні лепри використовуються протибактерійні препарати, середня тривалість курсу лікування - близько року.

medportal.ru