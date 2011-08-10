В Англії вуличні заворушення охопили ще одне місто

Вуличні заворушення у ніч на середу, 10 серпня, сталися в ще одному британському місті - Глостері. У спеціальному блозі, організованому на сайті BBC News, очевидці повідомляють про сильну пожежу, яка виникла у Глостері, а також про численні випадки нападу на магазини.

Масові безлади в Англії тривають вже четверту добу, нагадує Лента.ру. У ніч на 10 серпня зіткнення з поліцією і пограбування магазинів сталися у Манчестері, розташованому поряд з ним місті Солфорд, а також у Вулверхемптоні, Уест-Броміджі і Бірмінгемі у графстві Уест-Мідлендс. За даними SkyNews, заворушення, участь у яких взяли близько 200 осіб, у ніч на середу сталися і в одному з районів Ліверпулю.

У Манчестері і Солфорді у ніч на 10 серпня поліція затримала близько 80 учасників заворушень, правоохоронні органи графства Уест-Мідлендс повідомили про 47 затриманих.

На вулиці Лондона у ніч на 10 серпня було виведено близько 16 тисяч співробітників поліції. За даними на 05:30 ранку за московським часом, про заворушення у столиці Великої Британії інформації не надходило.

Безлади, що тривають у британських містах вже четверту добу, розпочалися 6 серпня у районі Тоттенхем в Лондоні. У заворушення переросла акція протесту, учасники якої вимагали проведення розслідування загибелі Марка Даггана, застреленого поліцейськими. У подальші дві ночі хвиля безладів охопила й інші районів британської столиці, а також міста Ліверпуль, Манчестер, Бірмінгем і Брістоль.