У Європі виявили мишей, що мають опірність до сильних отрут

Деякі види мишей, що живуть у Європі, отримали опірність до сильних хімічних препаратів для боротьби з гризунами, схрещуючись з представниками іншого виду мишей з Алжиру.

Як передає Бі-Бі-Сі, таке міжпородне схрещування звичайно приводить до стерильного потомства, проте вчені виявили, що деякі миші жіночої статі, які з`явилися в результаті схрещування, згодом розмножувалися успішно, передаючи потомству генетичний захист від отрути.

Дослідники побоюються, що ця рідкісна форма еволюції може згодом призвести до появи абсолютно нового виду гризунів, здатних протистояти будь-яким отруйним речовинам.