Над "Фукусімою-1" розпочинається спорудження захисних ковпаків

На першому енергоблоці аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" планують вже сьогодні розпочати монтаж захисного ковпака з синтетичних матеріалів, який покликаний запобігти подальшому потраплянню у навколишнє середовище летючих радіоактивних речовин.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на енергетичну компанію "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), яка є оператором станції.

Захисна оболонка з поліефірних листів з металевим каркасом заввишки 54 м і основою 42 м на 47 м має повністю накрити аварійний енергоблок. Компанія стверджує, що ковпак зможе витримати пориви вітру швидкістю до 25 м/с. Усередині споруди планується встановити вентиляцію, щоб не допускати скупчення водню і запобігти новим вибухам цього газу, що зруйнували будівлі енергоблоків після аварії 11 березня.

Роботи на першому реакторі планується завершити до кінця вересня. На думку експертів, вони можуть вимагати більше часу, оскільки їх початок вже не раз переносився через тривалий підготовчий етап. Після їх закінчення ліквідатори мають намір змонтувати аналогічні ковпаки над третім і четвертим енергоблоками АЕС.