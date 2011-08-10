Як стать дитини визначати без ультразвуку

Тепер вагітні жінки зможуть дізнатись стать дитини, не проходячи процедуру ультразвуку. Його замінить звичайний тест крові, повідомляє Reuters. Даний тест може бути особливо корисний для виявлення ризиків, пов`язаних з розвитком гемофілії.

Подібні недуги переважно вражають хлопчиків, а якщо лікарі знатимуть, що в жінки народиться дівчинка, вдасться уникнути неприємних діагностичних процедур (наприклад, аналізу зразка навколоплідної рідини або плаценти).

Незважаючи на явні переваги методу, у нього з`явилися й противники. Зокрема, вони вважають, що таку процедуру почнуть використовувати для проведення селективних абортів за статевою ознакою.

Сам тест полягає у виявленні невеликих частин чоловічої статевої хромосоми в крові матері. Якщо ці частини знайдені, отже, народиться хлопчик. У багатьох клініках технологія вже впроваджена під назвою "безклітинна ДНК плоду".

Щодо точності тесту, то його перевіряє доктор Діана Біанчі з Університету Тафтса. Вона проаналізувала 57 раніше проведених досліджень, об`єктом дослідження яких були понад 6500 вагітностей. Виявилося, тест давав точність в ідентифікації хлопчика в 98,8%, а дівчаток - у 94,8%. До того ж, тест можна проводити, коли ультразвук ще не може показувати стать дитини.

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