Жінки-курці більше наражаються на небезпеку інфарктів, ніж чоловіки

Жінки, які палять, більше наражаються на ризик інфарктів, ніж чоловіки, свідчать результати дослідження американських учених, опублікованого в журналі Lancet.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, проаналізувавши дані з декількох джерел, які охоплюють більш як 2 мільйони людей у всьому світі, вчені дійшли висновку, що паління підвищує ризик серцево-судинних захворювань у жінок на 25% порівняно з чоловіками.

Дослідники наголошують, що поки що до кінця не зрозуміло, чи залежать ці відмінності від біологічних особливостей людини чи є особливістю пристрасті до паління представників різної статі.

Висловлюються припущення, що при курінні в організм жінки, на відміну від чоловічого, потрапляє більше шкідливих речовин. Цим же можна пояснити і більшу кількість випадків захворювання на рак легенів серед жінок.