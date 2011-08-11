Як зберегти зір, працюючи за комп'ютером

Сьогодні неможливо уявити наше життя без ПК. Але окрім прогресу, принесли нам комп`ютери і нові проблеми. Адже, не дивлячись на постійне поліпшення якості моніторів, навантаження на очі не зменшується.

Окулісти підтверджують збільшення кількості пацієнтів, погіршення зору яких безпосередньо пов`язане з роботою на комп`ютері. Якийсь час вважалося, що шкідливе випромінювання екрану викликає неприємне відчуття в очах. Але останні дослідження показали, що причина дискомфорту – перенапруження в очах. Перші ознаки перенапруження (комп`ютерного зорового синдрому) – сухість, запалення слизової оболонки, підвищена чутливість до світла, стомлюваність, різь в очах. Іноді такий стан супроводжується загальною стомлюваністю, болем у області спини і шиї.

Сам комп`ютерний зоровий синдром не вважається хворобою, але якщо вчасно не прийняти міри, він може привести до зниження гостроти зору. Для того, щоб зберегти зір, необхідно зменшити навантаження на очі, вибрати хороший монітор і правильно організувати робоче місце. Періоди навантаження на очі повинні чергуватися з періодами відпочинку в співвідношенні 3:1. Таким чином, кожні 45 хвилин необхідно влаштовувати перерви на 15 хвилин, під час яких дивитися вдалину або часто переводити погляд з одного предмету на іншій. «Далечінь» для здорових очей починається з 3 метрів.

Тим, хто на роботі постійно сидить, рекомендується час від часу вставати і ходити назад-вперед. Необхідно частіше бувати на свіжому повітрі і правильно харчуватися. Їжа повинна мати достатню кількість вітамінів А і D.