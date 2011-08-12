Японію знову почало трясти

Сильний землетрус стався рано вранці у п`ятницю на північному сході Японії.

Як передає радіо «Свобода», за даними місцевих ЗМІ, у результаті поштовхів магнітудою 6 постраждала одна людина в префектурі Фукусіма, про руйнування, зокрема на аварійній АЕС "Фукусіма-Дайічі" не повідомляється.

Про загрозу цунамі не оголошувалося.

Як повідомлялося, у результаті потужного землетрусу і цунамі в Японії 11 березня загинули близько 15 тис. 700 осіб, ще понад чотири з половиною тисячі вважаються зниклими безвісти. На пошкодженій атомній електростанції дотепер триває витік радіації.

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