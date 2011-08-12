Японію знову почало трясти
09:34, 12 серпня 2011Зарубіжні новини
0
Про загрозу цунамі не оголошували
Сильний землетрус стався рано вранці у п`ятницю на північному сході Японії.
Як передає радіо «Свобода», за даними місцевих ЗМІ, у результаті поштовхів магнітудою 6 постраждала одна людина в префектурі Фукусіма, про руйнування, зокрема на аварійній АЕС "Фукусіма-Дайічі" не повідомляється.
Про загрозу цунамі не оголошувалося.
Як повідомлялося, у результаті потужного землетрусу і цунамі в Японії 11 березня загинули близько 15 тис. 700 осіб, ще понад чотири з половиною тисячі вважаються зниклими безвісти. На пошкодженій атомній електростанції дотепер триває витік радіації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter