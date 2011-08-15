Чоловік у сімейній сварці зарізав 6-х осіб, з них дітей

30-річний чоловік у сімейній сварці зарізав шістьох осіб, включаючи дітей

На острові Джерсі невідомий зарізав шістьох членів однієї родини, з яких двоє діти, повідомляє Бі-бі-сі.

Поліція, за підозрою у злочині затримала 30-річного чоловіка, якому також надана хірургічна допомога. Він у госпіталі під охороною поліції.

Очевидці повідомляють, що, судячи з усього, причиною вбивств була сімейна сварка.

Острів Джерсі розташований у протоці Ла-Манш, це найбільший з Нормандських островів. Джерсі перебуває під юрисдикцією Британської корони, проте не є частиною Великобританії.