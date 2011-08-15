На Камчатці ведмідь розідрав двох туристів

На Камчатці дві особи загинули в результаті нападу бурого ведмедя.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, інцидент стався в районі річки Паратунка на ручаю Срібний в Єлізовському районі. Чоловік і жінка, що загинули, відпочивали там разом з групою знайомих.

На місці працюють слідчі, які з`ясовують обставини того, що сталося. У район події направлено також мисливствознавці, які мають відстежити і застрелити хижака, який є небезпечним для людей.

Бурий ведмідь, що мешкає на Камчатці, не лише найбільший хижак на півострові, а й один з найбільших представників виду у світі. Вага дорослого самця може сягати 700 кг за довжини тіла до трьох метрів. Популяція бурих ведмедів тут нараховує близько 17,9 тис. особин. Майже щороку на півострові реєструються випадки нападу цих хижаків на людину.