Чим небезпечне почуття жалю?

Постійне почуття жалю може стати причиною розвитку соматичних захворювань. З такою заявою виступив лікар Карстен Вросх з Університету Коркондія.

Протягом 15 років Вросх збирав дані про те, як різні негативні емоції, наприклад, жалість до себе, сум, жаль, можуть впливати на фізичний стан людини.

Отримані за підтримки Канадського «Інституту досліджень в галузі охорони здоров`я та соціальних і гуманітарних наук» дані вказують на те, що всі ці психічні реакції можуть призвести до розвитку досить серйозних соматичних патологій. У першу чергу під загрозою опиняється обмін речовин, імунна система та регуляція роботи внутрішніх органів з боку ЦНС.

Звичайно, на увазі маються не поодинокі випадки засмучення або жалості до себе, а емоції, які переслідують людину постійно.

Однією з найбільш шкідливих для здоров`я емоцій людини Вросх вважає саме жаль, що призводить до розвитку гніву і ворожості щодо навколишнього світу.

Причиною ж засмучення Вросх називає незадоволеність людини життям. Незадоволеність нерідко виникає від того, що людина або ставить перед собою нездійсненні завдання, або ті завдання, досягнення яких їй, по суті, не цікаво.

Ще одна причина засмучення - це невміння пробачати.

Таким чином, Вросх і його колега Джессі Рено вважають, що позбутися жалю можна різними психологічними тренінгами, які навчать людини прощати і розпізнавати правильні для нього цілі.

Варто зазначити, що з доктором Вросхом згодні не всі учені. Так ще в 2003 році Майкл Лінден, головний лікар психіатричної клініки при Університету Берліна, висловив припущення, що жаль - це психічне захворювання. На думку Майкла Ліндена, якщо людина часто відчуває почуття гіркоти, то він хворий на посттравматичний розлад озлобленості (PTED) і потребує не психологічних тренінгів, а повноцінної психіатричної медичної допомоги.

zhaleika.ru