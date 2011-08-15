Медитація потужніша за дію морфію

Дослідження допомогло американським вченим зробити сенсаційну заяву про те, що медитація ефективніше бореться з болем в порівнянні з лікарськими препаратами і навіть морфієм.

Вони провели експеримент за участю 15 добровольців, які заздалегідь пройшли експрес-тренінг з управління диханням і фокусуванні уваги.

Щоб викликати у людей фізичний біль вченим довелося прикріпити до їхніх ніг спеціальний прилад, який нагрівав шкіру до 3 градусів. За допомогою магнітно-резонансної томографії фахівці спостерігали за реакцією мозку учасників.

Однієї години і 20 хвилин для медитації було достатньо, щоб активність, відповідальна за усвідомлення локалізації та інтенсивності больових відчуттів, в ділянці головного мозку знизилася на 40%, а незручність на 57%. У той же час морфій спромігся лише на 25% виконати поставлене завдання.

news.open.by