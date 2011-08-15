Що загрожує любителям сосисок і шинки

Лише два шматочки бекону на день можуть підвищити ризик розвитку діабету більш ніж на 50%, заявляють фахівці з Гарварду. Також підвищити ризик здатна лише одна сосиска, маленький бургер або кілька шматочків салямі, пише The Daily Mail.

Дослідження показало: якщо щодня з`їдати всього 100 грамів червоного м`яса (половина звичайного стейк), то ймовірність розвитку діабету 2 типу підвищується на 19%. А ось оброблене м`ясо типу шинки робить ще більш негативний ефект (51%). Тоді тіло любителів ковбаси і бекону перестає виробляти достатню кількість гормону інсуліну, який контролює рівень цукру в крові.

Вчені проаналізували медкарти і дані про харчування більш 440000 чоловік. Вони з`ясували, що знизити ризик реально, якщо додати до раціону горіхи, знежирений сир і темний рис. Дослідники нагадують: симптомами діабету 2 типу є сильна спрага, необхідність часто ходити в туалет і постійна втома. Діабет загрожує сліпотою, нирковою недостатністю, серцевими нападами та інсультами.

meddaily.ru