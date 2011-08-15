Китайським пацієнтам не підходять європейські препарати

Учені з Гонконгу намагаються знайти гени, що роблять жителів Південного Китаю особливо сприйнятливими до хвороб серця і схильними до підвищених рівнів холестерину, повідомляє Reuters. За словами вчених, виділення дефектних генів дозволить зрозуміти, чи підходять найпоширеніші препарати, створені для європейців.

Професор Цзи Хун-Фат разом зі своїми колегами з факультету медицини Університету Гонконгу підкреслює: практика показує, що ліки не працюють так само ефективно для пацієнтів в Китаї. Так, згідно зі статистикою, статини допомагають скоротити розвиток атеросклерозу лише від 20 до 30% пацієнтів з Південного Китаю.

Атеросклероз призводить до того, що стінки артерій стають товщі і провокується скупчення холестеринових бляшок. Статини розріджують кров і знижують ступінь утворення тромбів, які загрожують серцевим нападом або інсультом.

Дослідники включили у дослідження понад 33000 людей в Гонконгу та провінції Гуандун. У них в останні 5-8 років перевірялися рівні холестерину. Використовуючи генетичний аналіз, фахівці обіцяють виявити проблемні гени у людей з високими рівнями холестерину.

Вчені планують протестувати поширені статини начебто симвастатину, аторвастатину та розувастатину на клітинах печінки і жирових клітинах, щоб подивитися, як ці засоби будуть працювати на людей з різними генетичними варіаціями.

meddaily.ru