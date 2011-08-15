Pfizer розплачується за смертельні випробування

Фармацевтична компанія Pfizer почала виплачувати грошові компенсації сім`ям дітей, які померли під час досліджень експериментального препарату Trovan від менінгіту, які проводила фірма.

Випробування проводилися в 1996 році в місті Кано на півночі Нігерії. Під час епідемії менінгіту групі з 200 дітей давали Trovan, щоб порівняти його ефективність із загальноприйнятими методами лікування, передає BBC.

Згодом одинадцять дітей,що приймали препарат померли, десятки залишилися інвалідами. Протягом 15 років в Pfizer стверджували, що причиною цих нещасть стала хвороба, а не ліки.

Однак у 2009 році після тривалих і дорогих судових процесів компанія, нарешті, уклала з урядом Нігерії угоду про виплати компенсацій. Знадобилося ще два роки на проведення тестів ДНК, щоб точно встановити, хто має право на виплати.

Сума перших виплат склала 175 тисяч доларів і була перерахована сім`ям чотирьох з 11 померлих дітей. Решта родин зможуть отримати компенсації протягом року.

meddaily.ru